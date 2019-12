Elon Musk sfreccia già con il Cybertruck a LA

La Cybertruck, il rivoluzionario pick up della Tesla, è già per strada. Presentato due settimane fa il nuovo modello elettrico è stato visto sfrecciare per le vie di Los Angeles. Al guida non poteva che esserci Elon Musk fondatore del casa automobilistica full elettric. E all'uscita dal ristorante Nobu ha anche preso un paletto con la gomma posteriore...