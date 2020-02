BMW, test durissimi per la INEXT

Procedono a ritmo serrato i collaudi della BMW INEXT, modello destinato a diventare l’ammiraglia a zero emissioni del marchio tedesco. Dopo aver completato una serie di test impegnativi al freddo estremo del circolo polare, attualmente i collaudatori della BMW stanno mettendo alla prova la INEXT nel deserto del Kalahari, dove oltre al calore estremo e alle radiazioni solari, alla formazione permanente di polvere e al terreno fuoristrada con sabbia, ghiaia e strade sterrate rappresentano sfide eccezionali.

I test drive attraverso il deserto e le regioni della Savana nel Nord Ovest del Sudafrica offrono agli ingegneri dello sviluppo i requisiti ideali per testare e armonizzare tutti i componenti di trasmissione e sospensione in condizioni estreme.

Durante test di calore estesi, il veicolo viene ripetutamente esposto al calore del sole per ore e successivamente raffreddato. In questo modo, gli sviluppatori testano non solo il funzionamento corretto dei sistemi elettrici, ma anche la resistenza alla temperatura dei materiali utilizzati negli interni, perché gli ingegneri responsabili dei test non accettano alcun rumore o scricchiolio anche in caso di cambi di temperatura improvvisi e con grandi fluttuazioni. Inoltre, il Kalahari offre le condizioni ideali per testare la tenuta alla polvere di guarnizioni, porte e cofani. L’entrata in produzione delle INEXT, nello stabilimento di Dingolfing, è prevista per il 2021.