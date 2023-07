Lapadula ci ha preso gusto: a Cagliari con la sua Ferrari Testarossa

© egscars

Dopo aver partecipato al Poltu Quatu Classic a bordo della sua Ferrari Testarossa di color nero, Gianluca Lapadula ci ha preso gusto. Reduce dall'operazione al setto nasale, in attesa di raggiungere i compagni del Cagliari in ritiro per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A, il bomber sabato 15 luglio sarà nel capoluogo sardo con la sua auto iconica (vincitrice di un prestigioso premio al Concorso d'Eleganza svoltosi in Costa Smeralda una settimana fa) alla Serata in Rosso organizzata presso il molo Ichnusa dall’Automobile Club Cagliari.