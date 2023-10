La Ferrari 499P Modificata per vivere le emozioni di Le Mans

DEDICATA AI CLIENTI

La novità della casa di Maranello è stata presentata in occasione delle Finali Mondiali

Ferrari, la 499P Modificata per rivivere le emozioni di Le Mans



































La regina delle Finali Mondiali Ferrari 2023 al Mugello è stata lei, la 499P Modificata. La casa di Maranello ha voluto stupire ancora una volta presentando al mondo il prototipo destinato ai clienti che così potranno vivere le emozioni della 24 Ore di Le Mans e delle corse endurance. Un tributo alla vettura che ha fatto così bene al debutto nel Wec quest'anno. La novità è nel nome: Modificata perché riservata all'uso non competitivo, ciò vuol dire che non rispetta le regole imposte dal campionato del mondo endurance.

Esteticamente è praticamente uguale alla numero 50 di Fuoco, Nielsen e Molina e alla 51 di Pier Guidi, Giovinazzi e Calado. Ferrari, per il lancio, ha scelto una livrea con il tricolore e il numero 24. La 499P Modificata è dedicata ai piloti gentleman verrà prodotta in serie strettamente limitata. Il prezzo? 5 milioni e 100 più tasse.

Le principali modifiche tecniche che differenziano la 499P Modificata dalla 499P riguardano l’assale elettrico e le quattro ruote motrici che si possono attivare sin dalle basse velocità; la funzionalità “Push to Pass” che consente ai piloti di ottenere 120 kW di potenza aggiuntiva; gli pneumatici specifici sviluppati da Pirelli; la ricalibrazione completa dell’assetto della vettura, nonché dei suoi controllori elettronici e delle mappature del motore.

L’evidente derivazione dalla 499P rende la 499P Modificata la vettura a ruote coperte più prestazionale mai offerta dalla Casa di Maranello per l’utilizzo non competitivo in pista, nell’ambito del nuovo programma Sport Prototipi Clienti che, dal 2024, si affiancherà all’esistente F1 Clienti. Il programma consentirà ai possessori di 499P Modificata di partecipare a una serie di eventi organizzati in circuiti internazionali, ogni anno, contando sull’assistenza in pista e la manutenzione Ferrari.

LA SCHEDA TECNICA

TELAIO E SOSPENSIONI

Telaio

Monoscocca in fibra di carbonio

Sospensioni

Triangoli sovrapposti, tipo push-rod

MOTORE ENDOTERMICO

Tipo

V6 – 120° – Carter secco

Cilindrata totale

2994 cm3

ASSALE ANTERIORE ELETTRICO

Potenza massima

200 kW (272 cv)

Velocità di attivazione

Non vincolata da regolamenti

POWERTRAIN

Potenza massima, ICE e assale elettrico*

640 kW (870 cv)

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore

310/710-18

Posteriore

340/710-18

trasmissione e cambio

Cambio sequenziale a sette rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

Controllo di trazione, sistema brake-by-wire

* Con sistema ‘Push to Pass’ attivo