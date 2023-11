Kubica: "Emozione unica, sono orgoglioso di guidare una Ferrari nel WEC"

© Getty Images

Il team AF Corse sarà al via del FIA World Endurance Championship del prossimo anno con una Ferrari 499P, il prototipo con il quale la Casa di Maranello è tornata in forma ufficiale alle gare di durata, vincendo al primo tentativo la 24 Ore di Le Mans. Il comitato di selezione del WEC ha infatti approvato l'iscrizione della terza 499P. A portarla in gara Robert Kubica, attuale campione nella categoria LMP2 del Mondiale endurance ed ex pilota di Formula 1. Gli altri due piloti della squadra italiana verranno invece definiti nelle prossime settimane. La terza 499P iscritta nella classe Hypercar porterà il numero 83 e sarà gestita esclusivamente da AF Corse, a differenza delle 499P numero 50 e 51, schierate da Ferrari-AF Corse come nel Mondiale di quest'anno. Per quanto riguardo queste ultime due, del sestetto di piloti 2023 sono già confermati Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi. Ecco le prime parole di Robert Kubica dopo l’ufficializzazione dell'accordo per il Mondiale che scatta il primo weekend del prossimo mese di marzo in Qatar: "La 499P è completamente diversa rispetto ai prototipi LMP2 che ero abituato a guidare ultimamente. Il primo test in pista è stato utile per capire l'abitacolo e mi ha lasciato una sensazione iniziale positiva. C’è ovviamente tanto lavoro da fare. Ora avrò la grande opportunità di guidare un prototipo del Cavallino Rampante: un'emozione bella, direi unica. Sono orgoglioso di essere entrato nella squadra AF Corse e di essere al volante di una Ferrari".