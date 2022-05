Jorge Lorenzo pronto per il debutto nella Porsche Carrera Cup Italia

Porsche Carrera Cup Italia

L'ex pilota MotoGP a Imola: "Ho lavorato molto bene nelle ultime settimane"

Jorge Lorenzo è pronto al debutto nella Porsche Carrera Cup Italia 2022. Il nuovo pilota del Team Q8 Hi Perform scenderà in pista nel weekend nel campionato monomarca all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L'ex MotoGP non vede l'ora di mettersi al volante: "Ho lavorato molto bene nel corso delle ultime settimane insieme al team e sono soddisfatto dei primi risultati che abbiamo ottenuto: i test ufficiali effettuati all’Autodromo di Monza sono stati di grande aiuto per prendere confidenza con l’auto. In quanto esordiente, mi sento molto emozionato, ma allo stesso tempo anche estremamente motivato: non poteva capitare circuito migliore per iniziare una stagione da cui cercheremo di ottenere il massimo" . ufficio-stampa

Sulla stessa lunghezza d’onda si dimostra anche Gherardo Bisi, direttore marketing di Q8: “Dopo i risultati ottimi ottenuti l’anno scorso e non vediamo l’ora di tornare in pista: ci aspetta una stagione molto intensa, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli di avere un team molto forte. Lorenzo è un pilota motivato e capace e proprio per questo siamo sicuri che ci regalerà molte soddisfazioni”.

Quando si parla di competizioni Q8 non si tira mai indietro, ecco perché oltre a scendere in pista con il proprio team è anche quest’anno l’Official Partner della Porsche Carrera Cup Italia in un’edizione molto speciale, in quanto vede attribuita la certificazione ISO 20121 come monomarca sostenibile, che ha l’obiettivo di migliorare la consapevolezza di tutti gli attori coinvolti con conseguente beneficio economico e di tutela per i luoghi che ospiteranno il torneo. La gara di Imola sarà visibile anche in streaming su Carreracupitalia.it: la tappa successiva della competizione sarà sempre in terra emiliana, più nello specifico a Misano (4-5 giugno).

LIVREA REALIZZATA DA D-FACTORY