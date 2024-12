Drive Up, sabato in onda la 100.esima puntata

Inoltre, all’interno di ogni episodio due rubriche imperdibili:

Mi ritorni in mente, a cura di Giorgio Terruzzi che accompagnerà gli spettatori in un viaggio con le vetture che hanno fatto la storia dell’automobile.Auto da film, realizzata dal giornalista di Sportmediaset Ronny Mengo sulle auto che hanno avuto più successo al cinema o nelle grandi serie tv.

Oltre al classico appuntamento del sabato, Drive Up è in onda su Italia 1, tutti i giovedì alle 18:55 con Studio Aperto Mag Drive UP e sempre su Italia 1. tutti i mercoledì, giovedì e venerdì all’interno del tg sportivo ‘Sportmediaset’ delle ore 13:00 con Drive Up Pills.