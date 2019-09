Cuore tifoso Napoli: da "che schifo" a "fai schifo"

OGGI CON AURIEMMA

di

RAFFAELE AURIEMMA

Da “che schifo” a “fai schifo” la differenza è abissale. Nella sua riconosciuta onestà, Koulibaly confesserà ai dirigenti del Napoli se, in occasione del cartellino rosso che gli aveva mostrato il signor Di Bello durante Napoli-Cagliari, la sua era stata una semplice imprecazione, rivolta al destino maledetto che non aveva permesso al Napoli di usufruire di un calcio di rigore, oppure se era un epiteto rivolto al direttore di gara. Se fosse così, allora sarà corretto non presentare ricorso ed attribuire al difensore senegalese anche una robusta multa, altrimenti bisognerà difenderlo in Appello ed in maniera anche strenua.

Sta di fatto che questo campionato non è cominciato sotto la migliore stella per Kalidou, già protagonista della sfortunata autorete in casa della Juventus, che costrinse il Napoli alla sconfitta quando mancava un soffio alla conclusione della supersfida. Quale sarà la ragione? Una preparazione non ancora ottimale? Probabilmente sì, è questo il motivo, avendo ricominciato ad allenarsi con il Napoli soltanto il 15 agosto, a causa delle ferie prese in ritardo per gli impegni in Coppa d’Africa. Ora Ancelotti dovrà fare a meno di lui nelle prossime due sfide, contro il Brescia ed a Torino con i granata, mettendo in difficoltà la retroguardia per l’assenza (quasi certa) di Maksimovic che soffre per un trauma conclusivo rimediato nel corso della sfida col Cagliari. Almeno, però, il coach partenopeo potrà contare sul gigante buono in attacco: Fernando Llorente. Con pochi minuti (157 complessivi) in 4 apparizioni stagionali, una sola gara da titolare, ha già realizzato 3 reti e fornito un assist. La media-gol è impressionante, uno ogni 52 minuti e adesso il mondo Napoli ne reclama un utilizzo più frequente, soprattutto nelle gare in cui gli avversari verranno al San Paolo col solo proposito di non prenderle per poi (vedi il Cagliari) provare ad approfittare di qualche sbandata avversa. Llorente ha contribuito a battere il Liverpool, ha realizzato 2 reti al Lecce e col Cagliari si è molto lamentato per un rigore che l’arbitro Di Bello non gli aveva accordato, dopo la trattenuta in area di Cacciatore. Quella che aveva fatto perdere la testa a Koulibaly e la partita al Napoli.