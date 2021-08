Quando gli asini volavano

Il Chievo è una storia senza lieto fine

La figura dell’asino che vola custodisce uno dei tesori più preziosi della saggezza popolare, e in ogni regione italiana ne esiste una declinazione che simboleggia l’utopia e la credulità. Gianni Rodari, nel racconto L’asino volante del 1964, voleva invece lanciare un messaggio di speranza: la fiaba, contenuta nella raccolta “Il libro degli errori”, si conclude con un asino trasportato in volo da un elicottero sopra la distesa grigia di un’alluvione.

A Verona, i tifosi dell’Hellas trasformarono il detto in sfottò: «Quando i mussi i volerà faremo el derby in Serie A». Il giorno in cui agli asini spuntarono le ali in groppa fu il 3 giugno 2001 quando il Chievo, squadra della frazione di quattromila anime sulla sponda dell’Adige, approdò per la prima volta in Serie A: fu l’inizio dell’ultimo miracolo italiano del calcio di provincia, una favola senza lieto fine, inghiottita dalle grinfie di una notte di mezza estate di venti anni più tardi.

Il Chievo Verona non c’è più, e il miracolo sportivo è stato soffocato dai mali intrinseci di un calcio ormai incapace di sognare. Il verdetto fatale è arrivato dalle stanze del Tar del Lazio, che ha respinto l’istanza cautelare presentata dal club contro la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di escluderlo dal campionato di Serie B. Il Tar ha riconosciuto quanto già evidenziato dalla Covisoc e dalla Figc, la quale aveva respinto l’iscrizione dei veronesi per inadempienze tributarie relative al periodo 2014-2018.