Perché Lukaku si lamenta del proprio valore a Fifa?

No, la domanda non è tecnica, ma teorica. Qualche giorno fa, Romelu Lukaku ha dedicato un proprio Tweet a Fifa, scrivendo:

"Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity… i ain’t with this sh*t. I know what i do Man shrugging" [Siamo onesti; Fifa combina dei pasticci con le valutazioni – dei giocatori – per farci lamentare del gioco e (così) far loro pubblicità].