Il muro di Baviera

Adidas e Puma, stando ai bilanci pubblicati nel 2018, registrano un fatturato che le pone da 70 anni sul podio del mercato dell’abbigliamento sportivo, tecnico e non. La prima con 22 miliardi e la seconda con 5,5 miliardi sono inferiori nelle vendite solamente a Nike. Due marchi con una forte identità; l’una riconoscibile per le three stripes, l’altra per il disegno stilizzato del felino che sta per attaccare la preda. Due marchi che nascono rivali prima ancora di essere fondati.