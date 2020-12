Genoa-Siena: tra farsa e realtà

Si può ancora parlare di curva? Nel senso, si deve ancora parlare di una cosa che molti di noi probabilmente hanno vissuto ad un livello tale da interiorizzarla, e quindi da non sentire il bisogno di analisi accademiche o risvolti filosofici? Molto probabilmente la risposta sarebbe no.

Non serve parlare della curva: basta andarci, salire i gradoni, passare tutti ammassati dal buio alla luce, infine vedere quella porzione di mondo tanto agognata per capire quanto essa sia una cosa pratica. Eppure, adesso lo stadio è vuoto e il calcio che vediamo su ogni tipo di piattaforma è solo un lontano parente di quello che abbiamo conosciuto. Quindi, forse si.

Tutto sommato serve parlare di curva – proprio perché manca la sua fisicità – e forse adesso con un po’ di distanza si potrebbe parlarne anche in maniera diversa. E dato che ormai è un luogo comune definire la curva come un palcoscenico, dunque, come si potrebbe raccontarla se non attraverso una rappresentazione teatrale?