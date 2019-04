Youth League, il Porto è campione

29/04/2019

Il Porto ha vinto per la prima volta nella sua storia la UEFA Youth League, l'equivalente della Champions League per squadre Primavera. Nella finale giocata al Colovray Stadium di Nyon, in Svizzera, i portoghesi hanno battuto per 3-1 il Chelsea. Porto in vantaggio nel primo tempo di Ferreira Vieira al 18', il pareggio dei Blues al 53' con Redan. Ci pensano poi Queiros al 55' e Sousa al 75' a regalare il successo al Porto.