"La serie A è sempre stata un sogno. Sono grato all'Udinese per questa chance. Spero di fare una bella carriera in Italia e ripagare adeguatamente la fiducia". È con queste parole che il centrocampista brasiliano Walace, arrivato a Udine dall'Hannover con un contratto che lo lega in bianconero per cinque anni, si è presentato oggi a stampa e tifosi bianconeri. "La mia caratteristica principale è fare pressing sui portatori di palla avversari e aiutare i compagni in fase difensiva. Oltre a inserirmi quando si liberano gli spazi. La Seleçao? Sarebbe una bugia dire che non è un obiettivo ma ora mi focalizzo sul lavoro per l'Udinese".