Venezia, Di Francesco al lavoro con 8 nuovi acquisti

Il mercato di gennaio ha portato in laguna ben otto nuovi acquisti. Questa settimana Eusebio Di Francesco si è concentrato nel farli entrare nelle dinamiche di gruppo, in vista del lunch match di domenica con la Roma. In difesa, visto che Sverko è ancora ai box, crescono le quotazioni di Marcandalli, al fianco di Idzes e dell'altro neo arrivato Candè. A centrocampo, dal momento che Duncan è ormai un caso - out da quasi tre mesi - e Doumbia ha degli acciacchi, potrebbe debuttare dall'inizio Condè, assieme all'insostituibile Nicolussi Caviglia e allo spagnolo Perez, che sta scalando posti nelle gerarchie interne. Sulle fasce Zerbin è sicuro di un posto, con Ellertsson e Haps a contendersi l'altro. Anche davanti la situazione è fluida: Maric e Fila sono appena sbarcati in città, ma Oristanio sta svolgendo lavoro differenziato e Yeboah appare poco concreto sotto porta. Resta il ballottaggio in porta: Radu è arrivato dall'Inter carico di entusiasmo, mentre Joronen a Udine, da subentrato allo sfortunato Stankovic, ha inanellato due papere in uscita alta che hanno condannato i veneti, com'era già accaduto nelle prime giornate del torneo, prima di perdere la titolarità.