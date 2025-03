Vanoli: "Vittoria importante, ora futuro Torino più sereno"

"Dobbiamo guardare partita per partita, non è stato semplice oggi. Volevo uno step di mentalità, per il Monza era una partita importante ma abbiamo approcciato benissimo la gara. In alcuni momenti dovevamo essere più veloci con la palla per trovare lo spazio come è successo nel gol di Elmas". Così l'allenatore del Torino Paolo Vanoli commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro il Monza in campionato. "Io spingo molto con i ragazzi, perchè la testa comanda sempre le gambe. Gli approcci non sono tutti uguali, ma tutta la settimana ho puntato su questo. Siamo una squadra con qualità, dobbiamo crescere e ora questi tre punti ci permettono di guardare le cose con più serenità", ha aggiunto.