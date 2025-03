Vanoli: "Siamo il Torino, non possiamo prendere due gol così"

Paolo Vanoli è andato davvero vicino a conquistare la terza vittoria di fila in campionato e a fine match tira le orecchie ai suoi ragazzi per i gol subiti dal Parma. "Abbiamo approcciato molto bene la partita, sapendo questo campo e questo avversario fosse insidioso. Il Parma ha qualità in profondità, ha giocatori forti nell'uno contro uno. Abbiamo gestito bene il primo tempo e siamo andati in vantaggio, a volte lasciando anche loro il palleggio. Nella ripresa abbiamo ancora approcciato bene ma non siamo stati bravi nei momenti di difficoltà. Non siamo stati lucidi - ha spiegato l'allenatore del Torino in conferenza stampa -. Non mi è piaciuto come è nato l'angolo del pareggio, da lì si è capito che eravamo in difficoltà. Volevamo la terza vittoria consecutiva. Sulla mentalità e la voglia non ho nulla da dire, ma siamo il Torino e non possiamo prendere due gol così. Bisogna saper spezzare l'inerzia avversaria, loro in svantaggio dovevano dare tutto. Devi essere più furbo, gestire con personalità, prendersi il fallo. In una partita ci son tante gare da giocare, su questo dobbiamo migliorare. Andiamo ad una sola velocità, bisogna saper gestire meglio i momenti e in questo non siamo stati bravi".