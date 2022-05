Uno scudetto in dirittura d'arrivo: per l'Inter solo il 19% di chance

Battere la Sampdoria e sperare in una vittoria del Sassuolo: questa la sola combinazione utile all'Inter per non scucirsi di dosso lo scudetto. Al Milan basta invece un semplice pareggio per conquistare il 19esimo tricolore. Ma quante probabilità ci sono che la combinazione necessaria ai nerazzurri per conquistare la seconda stella si concretizzi? Secondo il modello previsionale Stats Perform, la squadra di Simone Inzaghi ha esattamente il 19,4% di chance di laurearsi campione d'Italia. Il Milan, invece, può fare affidamento su un solidissimo 80,6%. Insomma, tutto è possibile ma la seconda opzione è certamente molto molto più probabile.

Getty Images