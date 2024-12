Il Manchester United non ha invertito completamente la rotta nonostante l'arrivo in panchina di Ruben Amorim. Il tecnico ha escluso nuovamente Marcus Rashford che nelle passate settimane si era detto pronto a una nuova sfida: "Sono sempre qui per aiutare Marcus, ma io devo fare il mio lavoro. Ha scelto lui con il suo entourage di fare quell'intervista".