Under17, Italia ko 2-0 contro la Francia a Clairefontaine

Dopo il doppio ko contro la Spagna a Coverciano a gennaio (2-0 e 2-1), la Nazionale Under 17, campione d'Europa in carica, registra un'altra sconfitta, stavolta contro i pari età della Francia, nella prima delle due amichevoli in programma al Centro Tecnico Nazionale di Clairefontaine. I transalpini si sono imposti per 2-0 sugli Azzurrini grazie alla doppietta del centrocampista del Caen, Soan Amiline, in gol all'11' e al 28'. "È stata una partita strana - sottolinea il tecnico Massimiliano Favo -, perché abbiamo raccolto molto meno di quanto avremmo meritato in relazione alle occasioni create. Rispetto al primo turno delle qualificazioni europee, abbiamo diverse assenze, ma questo non deve essere un alibi, piuttosto un'opportunità per valutare tanti altri ragazzi, che sono nei nostri radar, in partite di alto livello contro avversari dall'elevata cultura calcistica, come noi". L'Italia tornerà in campo contro i pari categoria francesi, sempre a Clairefontaine, giovedì 20 febbraio (ore 11): "Non piace perdere - aggiunge Favo - né a me né al mio staff, ma non dobbiamo dimenticarci che queste partite rappresentano un'opportunità per crescere e capire il materiale che abbiamo a disposizione, motivo per cui daremo spazio a tutti, in vista del prossimo turno delle qualificazioni, dove ci giocheremo sia il pass per la fase finale dell'Europeo in Albania (dal 19 maggio al 1° giugno, ndr) sia per il Mondiale in Qatar (dal 5 al 27 novembre, ndr)".