"Il sorteggio dell'Europeo e il calcio passano in secondo piano. Il nostro pensiero è rivolto soltanto a Edoardo Bove e alla sua famiglia. Speriamo in una sua pronta guarigione e lo aspettiamo in campo". Così il ct della Nazionale under 21, Carmine Nunziata, pensando a Bove, ricoverato al Careggi di Firenze dopo aver avuto un malore in campo ieri.