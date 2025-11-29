Udinese, Runjaic: "Felice per Zaniolo, la fase difensiva mi è piaciuta"

Queste le parole dell'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic dopo la vittoria per 0-2 in casa del Parma: "Molto felice per Zaniolo. Non era felice dopo l'ultima partita con il Bologna, oggi invece è riuscito ad avere un ottimo impatto sulla partita. Abbiamo bisogno di lui, ha segnato un gol importante e difficile e ora può continuare il suo percorso per arrivare al massimo livello".