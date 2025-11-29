Udinese, Runjaic: "Felice per Zaniolo, la fase difensiva mi è piaciuta"

© Getty Images
Queste le parole dell'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic dopo la vittoria per 0-2 in casa del Parma: "Molto felice per Zaniolo. Non era felice dopo l'ultima partita con il Bologna, oggi invece è riuscito ad avere un ottimo impatto sulla partita. Abbiamo bisogno di lui, ha segnato un gol importante e difficile e ora può continuare il suo percorso per arrivare al massimo livello".
"Sono soddisfatto anche per il clean sheet, la fase difensiva mi è piaciuta. Kabasele in particolare è stato bravo, ma è stato un grande lavoro di squadra, non è facile contenere un attaccante come Pellegrino".
Sul cartellino rosso: "Chiedete all'arbitro, ma secondo me la mia espulsione è stata esagerata. Ho protestato per un fallo di mano che dal mio punto di vista non c'era e sono entrato in campo, sbagliando: la conseguenza è stata l'espulsione, la mia prima in Serie A".