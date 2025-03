Udinese, Runjaic: "Ballottagio Okoye-Padelli.Thauvin c'è"

Poi Runjaic si sofferma sulle scelte di formazione: "Sono soddisfatto di avere quasi tutti i giocatori a disposizione. Okoye è tornato in gruppo e si è allenato bene e con continuità questa settimana ma la decisione su chi schierare in porta non è semplice. Padelli ha disputato un’ottima gara, contribuendo al risultato, quindi sto riflettendo su chi impiegare. Per quanto riguarda Thauvin, ha avuto qualche piccolo problema fisico e giovedì abbiamo preferito risparmiarlo. Sta giocando con continuità e offrendo ottime prestazioni, per noi è un elemento chiave e vogliamo che sia sempre al massimo della condizione. Sarà disponibile e ci aspettiamo da lui un’altra grande prova".