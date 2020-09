Totti e l'era Friedkin: "Io e la Roma prima o poi ci ritroveremo"

L'INTERVISTA

L'addio di Pallotta e l'arrivo di Friedkin aprono la porta al ritorno di Totti alla Roma. Non ora, magari non domani, ma la strada è comunque segnata. Perché Totti è la Roma e la Roma non può fare a meno del suo ex capitano. In estrema sintesi è questo il messaggio contenuto nella lunga intervista concessa dall'ex numero 10 giallorosso a Paolo Condò per La Repubblica: "Quando rientro? Non è la domanda giusta. Troppo diretta, questa è una storia di sfumature. Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un caffè, e sinceramente penso che succederà. Ma al momento non c`e' stato alcun contatto".

Una lunga chiacchierata che ha saputo toccare il presente da talent scout, il recente e tormentato passato con la precedente proprietà giallorossa e un futuro ancora tutto da definire segnato però da una certezza: "Messa in chiaro la premessa, è naturale pensare che prima o poi io e la Roma ci ritroveremo. Ma i tempi non li detto io, e soprattutto non aspetto che succeda seduto a far niente sul divano di casa". E difatti la nuova attività di scouting procede bene, perché il fascino e il carisma contano anche fuori dal campo. E, soprattutto, contano il fiuto e non ultimo l'esperienza, quella che permette a Totti di battezzare così l'inizio dell'era Friedkin: "Ha capito in fretta la cosa fondamentale: a Roma la proprietà dev`essere fisicamente presente, e l`annuncio che il figlio Ryan verrà a vivere qui va nella giusta direzione. Pallotta ha commesso degli errori perché decideva in base a notizie riportate. Il proprietario deve viverle in diretta". Avvalendosi, prima o poi, della consulenza di chi meglio di chiunque altro conosce Roma e la Roma.