Toro, via alla stagione: col Debrecen vietato sbagliare

Dopo 1589 giorni il Torino riassapora il dolce profumo dell'Europa. Questa sera ad Alessandria i granata danno al via alla stagione affrontando il Debrecen nell'andata del secondo turno preliminare di Europa League. Un impegno che nasconde diverse insidie, anche perché gli ungheresi si allenano da un mese e mezzo mentre Belotti e compagni da sole tre settimane. Mazzarri ha catechizzato i suoi: "Vietato sbagliare".

Da stasera si fa sul serio e sono vietate distrazioni. Lo sa bene Mazzarri, che non nasconde una certa apprensione non fosse per la differenza atletica tra il suo Toro e la squadra di Herczeg. Ad Alessandria, nello stadio di un certo Gianni Rivera, uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano, il primo obiettivo dei granata è non prendere gol come ammesso dallo stesso tecnico in conferenza stampa. "Ho fatto colloqui indivuali con tutti e mi sono raccomandato su questo aspetto: non prendere gol - ha spiegato -. La loro migliore arma è il contropiede e non possiamo concederglielo".

Per quanto riguarda la formazione, nessun dubbio: al posto dell'infortunato Dijdji ci sarà Bremer, mentre in attacco ad aiutare Belotti nella caccia al primo gol europeo ci saranno Iago Falque e Berenguer, con Zaza pronto a dare il suo contributo dalla panchina.