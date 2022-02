Il Torino stuzzica Vlahovic: "La Top 10 delle cose che si è messo in tasca Bremer..."

LA PROVOCAZIONE

Il centrale brasiliano ha annullato l'attaccante serbo per la seconda vola in poco più di un mese con una prestazione maiuscola

Dopo il meritato pareggio nel derby che rallenta la corsa Champions della Juve, il Torino si gode l'ennesima prova maiuscola di Bremer e stuzzica Dusan Vlahovic (pur senza mai nominarlo), chiedendo ai tifosi sul proprio profilo Twitter in lingua inglese una Top 10 delle cose che il centrale brasiliano si è messo in tasca in questa stagione, dove ha collezionato una serie di prestazioni davvero convincenti. Getty Images

Non solo il gol di Belotti e le folate di Brekalo. Dietro al pareggio nel derby della Mole numero 154 c'è ancora una volta una grande prestazione di Bremer. Come già accaduto lo scorso 10 gennaio in occasione di Torino-Fiorentina 4-0, il difensore brasiliano ha annullato nuovamente Vlahovic, mister 91 milioni di euro (compresi bonus e commissioni) e fiore all'occhiello della campagna invernale della Juve per dare la caccia al 4° posto. Una prova praticamente perfetta quella del centrale di Juric, che in pratica non ha fatto vedere palla all'avversario, mai in grado di rendersi pericoloso e andare alla conclusione.

IL TWEET DEL TORO