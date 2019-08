"Domani non dobbiamo pensare alla gara di andata, proprio come è successo nel turno precedente contro il Debrecen. Se vogliamo migliorare e creare una buona mentalità dobbiamo provare a vincere su tutti i campi". Così il tecnico del Torino Walter Mazzarri alla vigilia della sfida di Minsk in casa dello Shakhtyor Soligorsk, ritorno del terzo turno preliminare. Si riparte dal successo per 5-0 ottenuto dai granata all'andata. "Possibilità di turnover? Si gioca una volta a settimana e di base non è necessario. Ma dato che dispongo di calciatori importanti ho bisogno di far crescere la condizione di tutti: dunque è possibile che un paio di cambi rispetto a giovedì scorso ci siano", ha chiarito il tecnico in conferenza stampa. "Zaza e' diffidato? La cosa non mi condiziona, lui deve saper gestire queste situazioni. Non mi piace fare questi calcoli",