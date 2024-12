Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla sfida tra i granata e il Bologna, gara valida per la diciassettesima giornata di serie A. La contestazione della tifoseria, però, non si placa, con il patron che è stato accolto nuovamente tra i cori di protesta e gli inviti a passare il testimone alla guida del club.