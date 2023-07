Tonali: "Newcastle scelta fatta nel momento giusto, l'addio di Maldini non ha influito"

LE PAROLE

L'ex Milan è rientrato dall'Inghilterra: "Spero un giorno di poter tornare a Milano e vedere i tifosi sorridere"

Sandro Tonali al Newcastle: parte l'avventura









© instagram 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "È stata la scelta più difficile della mia carriera ma ho dovuto farla e l'ho fatta nel momento giusto". Così Sandro Tonali al suo ritorno in Italia dopo l'ufficialità al Newcastle e i primi contatti con il mondo Magpies. "Il Milan mi ha accolto come un figlio, li ringrazierò per tutta la vita e sarò sempre un loro tifoso perché sono persone d'oro - ha detto ancora - Là ho avuto sensazioni Positive. Ho conosciuto e incontrato gente che mi voleva a tutti i costi".

"Se sulla scelta ha pesato l'addio di Maldini? No, lui sa benissimo che fare il giocatore o il dirigente sono due cose diverse - ha proseguito Tonali - "Maldini è stato un punto di riferimento importantissimo, mi ha aiutato, nel primo anno specialmente". Leao era stupito: ""Ho parlato con Rafa prima della notizia ed è normale che non si aspettassero questa cosa, ma da persone intelligenti hanno capito e lui stesso mi augura il meglio". Tonali aveva detto che non avrebbe mai fatto l'errore di andare via dal Milan. Ora perché questa scelta? "Credo che la decisione non arrivi come frutto di una, ma di tre stagioni. È stato un cammino bellissimo, spero un giorno di poter tornare a Milano e vedere i tifosi sorridere".