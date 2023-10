Tonali, legali in Procura Figc per patteggiare: verso un anno di squalifica

© Getty Images

Per Sandro Tonali si avvicina il momento della verità sul caso scommesse. I legali del centrocampista sono infatti attesi davanti alla Procura della Figc per discutere definitivamente il patteggiamento del loro assistito e arrivare a un accordo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, oltre all'intesa tra le parti, per la fumata bianca servirà anche il via libera del procuratore generale dello Sport presso il Coni e del presidente federale. Passaggi obbligati che comunque non dovrebbero impedire l'applicazione di pene afflittive indirizzate anche al recupero del calciatore vittima di ludopatia come successo per Fagioli.