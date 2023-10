Tonali ha scommesso sul Milan, rischia un anno di squalifica

Nicolò Fagioli ha patteggiato sette mesi di squalifica e 5 mesi di pene alternative per il caso scommesse, ma la squalifica di Sandro Tonali rischia di essere molto più lunga. Il centrocampista del Newcastle è stato interrogato ieri per quasi tre ore dalla Procura federale e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, si sarebbe autodenunciato all'organo di giustizia sportiva e avrebbe ammesso non solo di aver scommesso sul calcio, ma di averlo fatto anche sulle partite del Milan (sua ex squadra, ndr) e questo aggraverebbe molto la sua posizione.