Terzo Tempo: il progetto di formazione professionale per i club di Serie C e i loro calciatori

L'INIZIATIVA

Bosch TEC e Lega Pro insieme oltre lo sport

© ufficio-stampa Acquisire le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro a conclusione dell’esperienza sportiva: questo l’obiettivo di Terzo Tempo, il progetto di formazione ideato dalla Corporate Academy Bosch TEC in collaborazione con la Lega Pro. L’iniziativa, in partenza il prossimo ottobre, consentirà ai calciatori dei club di Serie C di intraprendere un percorso di formazione per diventare tecnici delle vendite. Il progetto è stato presentato durante la conferenza stampa organizzata presso l’Auditorium Bosch di Milano, nel corso della quale sono intervenuti Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Bosch Group South Europe, e Matteo Marani, Presidente Lega Pro. Inoltre, durante la conferenza stampa, gli ex calciatori Andrea Caracciolo e Moreno Torricelli hanno raccontato la loro esperienza tra mondo dello sport e mondo del lavoro e, dunque, le strade intraprese al termine della loro carriera da atleti.



Terzo Tempo rientra nel progetto NeetON, avviato nel 2019 da Bosch TEC, in collaborazione con LabLaw, ManpowerGroup e Fondazione Human Age Institute, con l’obiettivo di favorire l’occupabilità dei Neet (Not in Education, Employment or Training) attraverso specifici corsi di formazione. A differenza di NeetON, Terzo Tempo sarà dedicato ai club di Serie C e ai loro calciatori che, dopo la carriera sportiva, hanno necessità di introdursi nel mondo del lavoro. I partecipanti avranno così l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio esperienziale attraverso un percorso formativo, personale e professionale.

Il corso sarà erogato in modalità ibrida, in presenza e online, per un totale di 40 ore. I partecipanti, infatti, seguiranno lezioni in aula o in live streaming e potranno consultare contenuti e approfondimenti tramite piattaforma digitale. A questo, si aggiungeranno i project work, grazie ai quali gli atleti avranno l’opportunità di applicare concretamente le nozioni apprese, confrontandosi con le aziende per facilitare così il processo di ingresso nel mondo del lavoro.

“La formazione rappresenta da sempre per Bosch un elemento imprescindibile per la crescita personale e professionale. In questo senso, sono tanti i progetti e le iniziative che portiamo avanti dentro e fuori l’azienda, coinvolgendo realtà differenti, dalle scuole ai Neet, giovani tra i 15 e i 29 anni che non si formano, non studiano e non lavorano. Ora, con il progetto sviluppato in sinergia con la Lega Pro, facciamo un ulteriore passo avanti, consentendo agli atleti di costruire le basi per un nuovo futuro professionale, in linea con i valori di responsabilità e sostenibilità sociale cari a Bosch”, ha dichiarato Roberto Zecchino.

“Il progetto Terzo Tempo è un’occasione straordinaria per un ulteriore percorso di crescita dei nostri calciatori. Spero che siano in tanti a iscriversi, perché questo corso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro, fatto con una grande azienda quale è Bosch aiuterà i nostri atleti a prepararsi un futuro anche al di fuori del campo di gioco. I ragazzi di Lega Pro potranno apprendere le migliori best practice del mondo del lavoro, focalizzandosi su realtà lavorative a loro attualmente sconosciute”, ha affermato Matteo Marani.

“Il progetto Terzo Tempo si muove in continuità ideale con le prospettive che hanno ispirato la nascita del progetto NeetON in cui l’idea è quella di offrire uno sviluppo personale e professionale che muova dalla formazione. Rivolgersi agli atleti è uno stimolo in più nella direzione già percorsa con gli altri progetti senza una vera rivoluzione ma in una convergenza di valori che dovrebbero presiedere sia al mondo del lavoro che a quello dello sport”, ha aggiunto il Name Partner di LabLaw Francesco Rotondi.

“ManpowerGroup sostiene il progetto Terzo Tempo, in continuità rispetto a quanto realizzato finora con NeetON. Chi ha dedicato i primi anni della propria carriera allo sport ha sviluppato competenze trasversali che oggi possono essere trasferite nel mondo del lavoro, attraverso la formazione. Da sempre investiamo in progetti per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, oggi vogliamo offrire un supporto concreto a coloro che si sono a lungo impegnati in un progetto sportivo e ora desiderano acquisire le competenze per affrontare una nuova carriera professionale”, ha concluso Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia.