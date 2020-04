Tavana lascia la commissione medica Figc: era il rappresentate di Lega A

L'INDISCREZIONE

Rodolfo Tavana, responsabile sanitario del Torino, si è dimesso dalla Commissione medico scientifica della Federcalcio che ha elaborato il protocollo per la ripresa della stagione, dove sedeva come rappresentante della Lega Serie A. Lo apprende l'ANSA.

Per l'ex medico del Milan una decisione presa dopo l'uscita, di ieri, del protocollo FIgc per la ripartenza del calcio professionistico. "Non ho avuto problemi col presidente della Commissione - precisa - Nell'ultimo mese e mezzo ho dedicato molto tempo alla Commissione, ora questioni personali e professionali mi impediscono di dedicarle l'attenzione che merita, per cui preferisco passare il testimone a chi possa occuparsene a tempo pieno".

Vedi anche