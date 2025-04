Szczesny: "Con la mia esperienza aiuto i giovani del Barca"

"È una partita importante per la squadra e anche per me. Siamo tutti sulla stessa barca e vogliamo tutti dare il massimo. Abbiamo giocato contro squadre molto forti e ci ripeteremo domani". Così Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona, alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. "Con l'età, si finisce per gestire la pressione in modo diverso. Loro (i giovani, ndr) sono più entusiasti ed energici, ma io rimango più calmo. Con il mio atteggiamento, cerco di aiutarli a mantenere la calma", ha aggiunto l'ex juventino a proposito del suo ruolo nello spogliatoio. Szczesny è tornato poi sulla sua decisione di fare marcia indietro dal ritiro e unirsi al Barcellona. "Mi piace vincere. Qualche mese fa ero in spiaggia e ora gioco per quella che credo sia la squadra migliore d'Europa. Vincere è ciò che amo di più. Sarebbe stato impossibile per me immaginare di vincere competizioni così importanti dopo il ritiro. Mi sto avvicinando alla vittoria della Champions League, che è un mio sogno", ha ammesso. Infine Szczesny, sulla sua popolarità tra i tifosi. "La verità è che queste cose possono succedere molto in fretta. Se giochi bene, i tifosi ti apprezzeranno di più. Ma sono molto contento", ha concluso.