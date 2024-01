Supercoppa, arbitri: La Penna per Napoli-Fiorentina, a Marchetti Inter-Lazio

© ipp

Sono stati resi noti gli arbitri delle due semifinali della Supercoppa Italiana, in programma a Riad, in Arabia Saudita dal 18 al 22 gennaio. Sarà Federico La Penna l'arbitro di Napoli-Fiorentina, in programma giovedì alle 20 ora italiana (diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it). Al Var ci sarà Aureliano, Avar è Marini. Matteo Marchetti arbitrerà invece Inter-Lazio, in programma venerdì sempre alle 20 ora italiana (diretta su Canale 5 e in streaming sul sito). Di Bello al Var, Di Paolo Avar.