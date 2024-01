Napoli, via alla missione Supercoppa: nel gruppo anche Zielinski e gli infortunati

© Getty Images

Via alla missione Supercoppa per il Napoli, che dopo la vittoria nel recupero contro la Salernitana è partito verso Riad, in Arabia Saudita, dove giovedì alle ore 20 italiane (22 locali) affronterà la Fiorentina in semifinale (diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it). Mazzarri ha portato tutta la squadra, compresi gli infortunati Meret e Olivera, oltre a Cajuste che ha accusato un problema muscolare al flessore e aspetta la diagnosi sui tempi di recupero. È rimasto a Napoli solo Natan, mentre è partito Zielinski, che ha saltato la sfida contro la squadra di Pippo Inzaghi per affaticamento muscolare. In scadenza di contratto il polacco, nel mirino dell'Inter, avrebbe detto no a un'offerta di rinnovo per un anno a cinque milioni netti più clausola da 20 milioni.