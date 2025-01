Inter, Inzaghi si gode la finale: "Non c'è stata partita, approccio da grande squadra"

Chi, invece, sta litigando con la porta avversaria è Lautaro Martinez: "In un paio di occasioni ha trovato delle grandi risposte di Carnesecchi, però noi dipendiamo tanto dai nostri attaccanti e dal loro lavoro. Sono importantissimi per il nostro gioco al di là del gol, che sarà importante ma meno del risultato finale". Thuram è uscito all'intervallo per un affaticamento muscolare: "Non so ancora le sue condizioni, ma non si sentiva libero muscolarmente. Valuteremo".