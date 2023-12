FINAL FOUR

La Lega ufficializza l'appuntamento arabo: Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio per i posti in finale. Tutto su Canale 5

E' finalmente arrivata l'ufficialità: la Supercoppa Italiana denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, 36esima edizione del trofeo, si assegnerà il 22 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita. Le porte della Finale della Supercoppa Italiana, la prima volta con le final four, si apriranno per le vincitrici delle due semifinali: Napoli-Fiorentina, in programma il 18 gennaio, e Inter-Lazio che si giocherà il 19. Tutte le partite cominceranno alle 20 italiane (le 22 locali), saranno trasmesse in diretta su Canale 5 e avranno luogo nello stadio che ospita i match dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il King Saud University Stadium conosciuto anche come Al-Awwal Park Stadium, che ha una capienza di 25mila posti.

COME SI GIOCA LA NUOVA SUPERCOPPA ITALIANA E CHI GIOCA LA SUPERCOPPA 2023 2024

La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore.

Lo schema delle gare è il seguente:

Semifinale A, vincitrice campionato italiano–finalista Coppa Italia: Napoli–Fiorentina, 18 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” Riad.

Semifinale B, vincitrice Coppa Italia–seconda campionato italiano: Inter–Lazio, 19 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad.

Finale: vincitrice Semifinale A–vincitrice Semifinale B 22 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad.

DOVE VEDERE LA SUPERCOPPA ITALIANA IN TV

Le semifinali Napoli-Fiorentina (telecronista Riccardo Trevisani, commento tecnico Massimo Paganin) e Inter-Lazio (Trevisani-Paganin) e la finalissima (Callegari-Paganin) saranno tutte trasmesse da Canale 5 con diretta alle ore 20.

LO STADIO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

Lo stadio dell'Università Re Saud (in inglese King Saud University Stadium), conosciuto anche come Al-Awwal Park per ragioni di sponsorizzazione, ospita le partite interne dell'Al-Nassr. Coperto da una struttura metallica, lo stadio può apparire dorato o marrone a seconda della luce solare. Solo il lato ovest differisce dall'edificio principale per un diverso rivestimento esterno. Il nome dell'impianto deriva da quello dell'ateneo della città, fondato nel 1957, che comprende lo stadio e altri campi sportivi adiacenti all'interno del proprio campus.

© ufficio-stampa



IL PREMIO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

Alla Società vincitrice verranno assegnati: -a riproduzione in argento del Trofeo EA SPORTS FC Supercup 2023/2024 e, in custodia, per la stagione sportiva 2023/2024 il trofeo originale “EA SPORTS FC Supercup”, 40 medaglie d’oro destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra. Alla Società seconda classificata verranno assegnate: 40 medaglie d’argento destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra.

CHE PALLONE SARA' USATO NELLA SUPERCOPPA ITALIANA?

Nelle gare per l’aggiudicazione della EA SPORTS FC Supercup 2023/2024 sarà utilizzato il pallone dello Sponsor ufficiale PUMA

QUANTE SUPERCOPPA HA VINTO L'INTER E LE ALTRE SQUADRE QUALIFICATE ALLE FINALE FOUR

L'Inter, tra le squadre che giocheranno a Riad, è quella che ha vinto più Supercoppe: 7 su 11 partecipazioni alla finale. I nerazzurri hanno vinto le ultime due edizioni e puntano al tris. L'anno scorso superarono a Riad il Milan per 3-0, mentre l'anno precedente piegarono ai supplementari la Juventus per 2-1. La Lazio ne ha conquistate 5, il Napoli 2, la Fiorentina 1 (1996). Le squadre che hanno vinto più Supercoppe sono, oltre all'Inter, la Juventus (9) e il Milan (7).