Supercoppa Italiana, cambia il regolamento sui cartellini: impatteranno in Serie A

COSA CAMBIA

I cartellini presi durante la manifestazione penderanno sulla Serie A, ma non nella Final Four

© web Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio si apprestano a giocarsi la Final Four per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e a pochi giorni dall'evento è cambiato il regolamento riguardante i cartellini, diffide e squalifiche. Ogni giocatore avrà il diritto di disputare la Supercoppa, quindi i giocatori diffidati in campionato anche se ammoniti nella ventesima giornata non saranno squalificati. Al contrario, però, i cartellini gialli o rossi ricevuti durante la Final Four avranno un peso sulla Serie A.

Rispetto al passato il cambiamento è significativo visto che di norma i cartellini ricevuti in campionato aveva inficiato sulla presenza o meno del calciatore in Supercoppa. Per l'edizione 2024, quella che si giocherà tra quattro squadre in Arabia Saudita, questa cosa non avverrà e se un giocatore diffidato verrà ammonito alla ventesima giornata, salterà la gara successiva in Serie A e non la Supercoppa. Se lo stesso diffidato verrà ammonito in semifinale di Supercoppa, non salterà comunque la finale ma la giornata successiva in campionato.

Discorso diverso, invece, se un giocatore venisse espulso nella semifinale di Supercoppa. In quel caso salterebbe la finale in caso di passaggio del turno.

I GIOCATORI IN DIFFIDA CON VISTA SUPERCOPPA ITALIANA

Inter: Barella e Calhanoglu

Lazio: Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella, Zaccagni

Fiorentina: Biraghi, Bonaventura, Ikoné

Napoli: Cajuste, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Mario Rui, Mazzocchi

LE PARTITE DEL 21° TURNO

Queste le sfide che i giocatori in diffida potrebbero saltare in caso di ammonizione tra la ventesima giornata e le gare in Supercoppa Italiana.

Bologna-Fiorentina - 14 febbraio

Torino-Lazio - 22 febbraio

Sassuolo-Napoli - 28 febbraio

Inter-Atalanta - 28 febbraio