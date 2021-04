Super League, la voce dei tifosi: vincono i "conservatori", ma di poco

L'ESITO DEI SONDAGGI

Il 56% dei nostri lettori è contrario: la vittoria non è schiacciante

“Una vergogna non ascoltare i tifosi”, con questa frase anche Eric Cantona si è schierato contro la Super League. È solo uno dei tanti personaggi del calcio che ha condannato senza appello la rivoluzione calcistica ideata da Florentino Perez e Andrea Agnelli. Ecco l’accusa principale al nuovo progetto: i tifosi nessuno li ha interpellati. Ma il problema, a nostro avviso è che nessuno li ascolta neppure adesso. Lo abbiamo fatto noi con alcuni sondaggi sul nostro sito e sui nostri social. Vediamo come è andata. Sul sito di Sportmediaset abbiamo posto un quesito semplice: siete favorevoli alla Super League? Hanno risposto in 120mila. Esito: 44% favorevoli, 56% contrari. Vincono i “conservatori” ma chi apprezza il nuovo campionato europeo non è una piccola minoranza come sembrerebbe leggendo i giornali e guardando le televisioni. Un quadro più contraddittorio emerge per l’andamento dei nostri sondaggi sui social.

Sul profilo Facebook di Sportmediaset abbiamo proposto quattro domande:

1) È nata la Super League: vi piace? 60% sì, 40% no.

2) La Super League cancella la Storia o crea il futuro? I giudizi si equivalgono (50%)

3) Da che parte state: Champions o Super League? 60% a favore della Champions, ma 40% per la Super League

4) La Super League chi aiuta: i club indebitati o il sistema calcio? A favore del sistema calcio si è espresso il 60%.

Come si può vedere tra i nostri votati social (circa 50 mila) i pareri sono difformi e anche dove prevale la posizione dell’Uefa ma non si tratta di un plebiscito. Sono molti gli appassionati a favore nel nuovo progetto di un campionato europeo. Campionato al quale dovrebbero partecipare 20 squadre (15 soci fondatori) con due i gironi da 10 squadre. Ci saranno poi 8 qualificate alla fase finale che si confronteranno con scontri diretti di andata e ritorno fino alla finale con gara secca.

Quello che invece non sembra chiaro al pubblico è come sarà la Champions riformata a partire dal 2024. Qui c’è un deficit di informazione perché il progetto, in realtà, non si discosta molto dalla Super League. Anche qui ci sarà un unico campionato ma il numero dei partecipanti passerà da 32 a 36 squadre. Tutti i partecipanti disputeranno almeno 10 partite con 10 avversarie diverse. Le prime otto classificate di questo campionato si qualificano direttamente alla fase a eliminazione diretta mentre le squadre dal 9° al 24° posto faranno gli spareggi per accedere agli ottavi di finale. La grande differenza tra i due progetti è che con la Superlega i 15 club fondatori hanno la garanzia di partecipare sempre al torneo, con la Champions questa garanzia non c’è e la partecipazione va ottenuta sempre sul campo. Per capire esattamente cosa vogliono i tifosi, come chiede Cantona, bisognerebbe mettere i due progetti a confronto e permettere loro di votare e soprattutto convincerli che “la guerra civile del calcio” non si fa solo per interessi economici. Utopia.