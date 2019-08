Accordo storico in vista per Raheem Sterling, attaccante del Manchester City. Come riporta il The Telegraph, infatti, l'esterno anglo-giamacaino è in procinto di diventare il primo calciatore simbolo della linea speciale di scarpe griffate Nike, la Air Jordan. Verso la conclusione il primo grande accordo commerciale con la marca di abbigliamento, per un'operazione che complessivamente metterà sul piatto quasi 110 milioni (108, per la precisione). Uno degli affari più lucrativi di sempre nella sponsorizzazione degli scarpini da gioco.