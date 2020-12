Serie A, lo Spezia torna a casa: col Bologna si torna al "Picco"

Lo Spezia torna a casa. Via libera dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi della Figc all’utilizzo da parte dello Spezia calcio dello stadio comunale ‘Alberto Picco’ fino al termine della stagione sportiva. A comunicarlo è la stessa società ligure, con una nota sul proprio sito nella quale esprime “grande soddisfazione”. Lo stadio cittadino, in questi mesi sottoposto a lavori di restyling e ammodernamento per soddisfare i requisiti imposti dalla massima serie, sarà utilizzato per la prima volta mercoledì prossimo, 16 dicembre, per Spezia-Bologna, partita valida per il dodicesimo turno del campionato di Serie A.