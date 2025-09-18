Spezia, D'Angelo: "Entusiasmo ok, ma serve di più per vincere"

La prestazione è arrivata, la vittoria ancora no. Riparte dalla buona prova di Empoli lo Spezia di Luca D'Angelo, che sabato ospita la Juve Stabia al Picco per cercare la prima vittoria in campionato. "Dobbiamo ancora migliorare - dice il tecnico in conferenza stampa -. L'entusiasmo solamente non basta. I nostri attaccanti hanno attitudine in fase offensiva dunque dobbiamo solo avere come idea quella di attaccare nella maniera che sappiamo e difendere in maniera totale, che è la nostra caratteristica principale". In tre partite una sola rete all'attivo, segnata da Salvatore Esposito e oltretutto su calcio di rigore. In avanti ci potrebbe essere qualche cambio, con Soleri che è sembrato vicino alla forma migliore e il reintegro di Lapadula. "L'anno scorso fino all'esplosione di Pio Esposito, a metà de girone di andata, abbiamo girato molto. Quest'anno spero che accada lo stesso, che qualcuno esploda in maniera evidente, ma se non dovesse accadere abbiamo cinque attaccanti molto forti, con caratteristiche diverse e in cui credo molto". Fuori rimangono Bandinelli e Candelari, recuperati Kouda e Vignali. Da parte del tecnico no comment su Fellipe Jack, convocato per il Mondiale Under 20 e indisponibile almeno per quattro partite.