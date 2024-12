Sparwasser in Italia per presentare il libro a lui dedicato

Calcio e storia a braccetto: arriva in Italia Jurgen Sparwasser, ex centrocampista della Germania Est, passato alla storia per aver segnato il gol della vittoria contro la Germania Ovest di Beckenbauer ai mondiali del '74. Sport, politica, la vita nella Germania dell'Est, l'accusa di tradimento ideologico nel '77, quando al termine di un match di Coppa Uefa si scambiò la maglia con Marco Tardelli, gesto vietato dal regime comunista perché potenziale simbolo di apertura. La storia di Sparwasser è diventato un libro, scritto da Giovanni Tosco, dal titolo 'Sparwasser. L'eroe che tradì', edito da Edizioni Minerva. E' il racconto di un uomo intrappolato in un sistema, costretto a confrontarsi con le aspettative di un regime che avrebbe voluto fare di lui un'icona del socialismo. Tosco narra le difficoltà di Sparwasser, le pressioni ideologiche, e la decisione di lasciare tutto per garantire un futuro libero a sé e alla propria famiglia. Il libro si addentra nel lato umano e personale di Sparwasser, una figura complessa che ha saputo resistere ai compromessi con grande coraggio. Roberto Mugavero, fondatore della casa editrice, porta Sparwasser in Italia per 5 incontri insieme all'autore: i primi due sono in programma domani a Roma, alle 17 alla Fiera "più libri più liberi" presso La Nuvola di Fuksas, il secondo alle 21 presso il circolo Arci di Via del Pigneto, a lui stesso intitolato. Domenica Sparwasser arriverà a Savignano sul Panaro, alle ore 20, all'Agriturismo Casa Selene. Infine, il ciclo di incontri si chiuderà con un doppio appuntamento a Milano, lunedì 9: alle 18 presso il Teatro della Cooperativa e alle 20.30 presso il Bootleg Pub.