Spal, Cionek insegue e ferma un rapinatore a Ferrara

IL GESTO

Un grande gesto, non solo di questi tempi. Un atto di coraggio, altruismo e senso civico che ha visto protagonista nei giorni scorsi il difensore polacco della Spal Thiago Cionek. A renderlo noto il sindaco di Ferrara Alan Fabbri che ha raccontato come il giocatore spallino abbia sventato una rapina in una tabaccheria, inseguendo e catturando il malvivente: "Dopo aver appreso la notizia dell'inseguimento - ha detto infatti il primo cittadino ferrarese - ho contattato telefonicamente Thiago Cionek per ringraziarlo. Voglio farlo ora pubblicamente. Il suo è stato un gesto di grande generosità e altruismo che diventa davvero speciale in questo momento difficile".

"Intervenire davanti ad un furto e fermare un ladro senza timore, rincorrendolo in mezzo alla strada, significa essere attenti e presenti e voler bene alla città" ha concluso Fabbri. "In questi giorni complicati in cui dobbiamo stare distanti uno dall’altro anche grazie a questa azione ci sentiamo tutti più uniti”.