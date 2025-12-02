Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
futsal

Soles by Michelin entra nel futsal con Lotto: grip, controllo e reattività diventano tecnologia

La nuova TACTO HYPERPULSE 100 esordisce con una suola progettata per massimizzare aderenza, stabilità e precisione nei movimenti ad alta intensità

02 Dic 2025 - 11:20
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Soles by Michelin firma il suo debutto ufficiale nel futsal con un partner di primo livello: Lotto Sport Italia. Dalla collaborazione nasce TACTO HYPERPULSE 100, una calzatura sviluppata per il gioco ad altissima intensità, dove accelerazioni, cambi di direzione e micro-movimenti richiedono una suola capace di garantire precisione, reattività e grip costante.

La suola, sviluppata da JV International, licenziatario mondiale delle suole Michelin, è il cuore del progetto:

  • Flat profile tipico del futsal, ottimizzato però per una trazione più stabile e continua
  • Compound dedicato, studiato per massimizzare l’aderenza sulle superfici indoor
  • Design del battistrada con pattern specifici Michelin, che migliorano la presa in fase di frenata, favoriscono la flessibilità negli appoggi e consentono movimenti rapidi e controllati

Il risultato è una suola che permette al giocatore di trasferire energia al parquet con totale sicurezza, mantenendo fluidità e controllo anche nelle situazioni più dinamiche.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La struttura tecnica della TACTO HYPERPULSE 100 completa l’esperienza di gioco con una tomaia in pelle pieno fiore certificata LWG arricchita da inserti in nylon mesh che assicurano leggerezza e traspirabilità, la tecnologia HEEL CONTROL che stabilizza il tallone durante rotazioni e cambi di direzione e l’intersuola HYPERPULSE caratterizzata da lamelle capaci di assorbire gli impatti e restituire energia garantendo passi più rapidi e movimenti più reattivi. 

La TACTO HYPERPULSE 100 è già stata scelta da circa venti atleti di primo piano del futsal italiano, tra cui Carmelo Musumeci, capitano della Meta Catania e della Nazionale Italiana, Matheus Barichello, tra i protagonisti della Serie A, e Venancio Cini Baldasso, punto fermo della Nazionale.

Con un peso di soli 270 grammi, la scarpa unisce performance, controllo e sensibilità di gioco, incarnando la vocazione condivisa di Lotto e Soles by Michelin verso innovazione, affidabilità ed eccellenza tecnica. Una soluzione pensata per chi vive il futsal al massimo e pretende una suola capace di trasformare ogni gesto in sicurezza, precisione e dominio del campo. Con Soles by Michelin e Lotto, ogni azione sul futsal diventa rapida, precisa e determinante. 

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ultimi video

02:06
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA UDINESE - COPPA ITALIA 1/12 (CON SOTTOPANCIA)

Juve, arriva la Coppa Italia e Spalletti carica: "Abituiamoci a vincere"

00:33
Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

01:41
MCH RACING-TIGRE MCH

Racing-Tigre, che battaglia: espulsioni, scarpate in faccia e sangue

02:46
DICH DEIOLA (CAGLIARI) 1/12 DICH

Deiola: "A Napoli per lo sgambetto"

02:21
DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

00:22

Barça-Atletico, la supersfida martedì in seconda serata su Italia 1

03:06
Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

03:16
SRV RULLO SCUDETTO - CAMPIONATO FOTOCOPIA 1/12 (MUSICATO) sconfitta Bologna

Scudetto in fotocopia: un campionato già visto

02:05
SRV RULLO VIGILIA BARCELLONA-ATLETICO MADRID DEF DEF

Liga show: Barcellona-Atletico Madrid su Italia 1

00:57
DICH BEDIN LEGA B 1/12 DICH

Bedin: "Esposito il gioiello dello scorso campionato di B"

02:41
DICH DE SIERVO 1/12 DICH

De Siervo: "Milan-Como in Australia? Aspettiamo solo ok della Fifa"

02:06
DICH LA RUSSA 1/12 DICH

La Russa: "Lotito fa bene a essere arrabbiato per il rigore"

03:54
DICH DE LAURENTIIS 1/12 DICH

De Laurentiis: "Il problema del Napoli sono gli infortuni"

01:02
DICH KEAN 1/12 DICH

Kean: "Ce la faremo a salvarci"

01:52
SRV RULLO NAPOLI LA "VACANZA" BENEDETTA 1/12 (MUSICATO) SRV

Napoli, la "vacanza" benedetta e i segreti di Conte

02:06
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA UDINESE - COPPA ITALIA 1/12 (CON SOTTOPANCIA)

Juve, arriva la Coppa Italia e Spalletti carica: "Abituiamoci a vincere"

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:12
Barça, mistero Araujo: non è sereno, niente Atletico e fuori a tempo indeterminato
11:11
Italia femminile, Azzurre ancora sconfitte dagli Usa in amichevole
10:45
È di Deiola il gol più bello dell'anno in Serie A: "Dal rumore ho capito subito" VIDEO
09:36
Genoa, Vasquez: "Ripartire dalla vittoria col Verona"
08:15
Argentina, inchiesta su riciclaggio sfiora la Federcalcio