Soles by Michelin entra nel futsal con Lotto: grip, controllo e reattività diventano tecnologia

Con un peso di soli 270 grammi, la scarpa unisce performance, controllo e sensibilità di gioco, incarnando la vocazione condivisa di Lotto e Soles by Michelin verso innovazione, affidabilità ed eccellenza tecnica. Una soluzione pensata per chi vive il futsal al massimo e pretende una suola capace di trasformare ogni gesto in sicurezza, precisione e dominio del campo. Con Soles by Michelin e Lotto, ogni azione sul futsal diventa rapida, precisa e determinante.