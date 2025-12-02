Soles by Michelin entra nel futsal con Lotto: grip, controllo e reattività diventano tecnologia

La nuova TACTO HYPERPULSE 100 esordisce con una suola progettata per massimizzare aderenza, stabilità e precisione nei movimenti ad alta intensità
© Ufficio Stampa
Soles by Michelin firma il suo debutto ufficiale nel futsal con un partner di primo livello: Lotto Sport Italia. Dalla collaborazione nasce TACTO HYPERPULSE 100, una calzatura sviluppata per il gioco ad altissima intensità, dove accelerazioni, cambi di direzione e micro-movimenti richiedono una suola capace di garantire precisione, reattività e grip costante.
La suola, sviluppata da JV International, licenziatario mondiale delle suole Michelin, è il cuore del progetto:
Il risultato è una suola che permette al giocatore di trasferire energia al parquet con totale sicurezza, mantenendo fluidità e controllo anche nelle situazioni più dinamiche.
© Ufficio Stampa
La struttura tecnica della TACTO HYPERPULSE 100 completa l’esperienza di gioco con una tomaia in pelle pieno fiore certificata LWG arricchita da inserti in nylon mesh che assicurano leggerezza e traspirabilità, la tecnologia HEEL CONTROL che stabilizza il tallone durante rotazioni e cambi di direzione e l’intersuola HYPERPULSE caratterizzata da lamelle capaci di assorbire gli impatti e restituire energia garantendo passi più rapidi e movimenti più reattivi.
La TACTO HYPERPULSE 100 è già stata scelta da circa venti atleti di primo piano del futsal italiano, tra cui Carmelo Musumeci, capitano della Meta Catania e della Nazionale Italiana, Matheus Barichello, tra i protagonisti della Serie A, e Venancio Cini Baldasso, punto fermo della Nazionale.
Con un peso di soli 270 grammi, la scarpa unisce performance, controllo e sensibilità di gioco, incarnando la vocazione condivisa di Lotto e Soles by Michelin verso innovazione, affidabilità ed eccellenza tecnica. Una soluzione pensata per chi vive il futsal al massimo e pretende una suola capace di trasformare ogni gesto in sicurezza, precisione e dominio del campo. Con Soles by Michelin e Lotto, ogni azione sul futsal diventa rapida, precisa e determinante.
© Ufficio Stampa