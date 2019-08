"Pensavo di fare l'allenatore già a 27-28 anni". Nell'intervista rilasciata a The Coaches, Diego Simeone svela un retroscena sulla sua carriera da tecnico: "Ero alla Lazio e mi dicevo: 'Prepariamo questo e quello' e allenavo questa parte di me, cercando di immaginare quello che serviva per la partita successiva. Tutti dicono che sono un allenatore difensivo, ma in realtà sono camaleontico: aver giocato in Italia senza dubbio mi ha formato come tecnico. Tutti vogliamo vincere, ma il miglior successo è vedere i vari Koke, Thomas, Lucas e Correa, ragazzi che sono venuti fuori lottando dalle categorie inferiori e ora sono professionisti di alto livello".