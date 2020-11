Grazie all’archivio digitale di Mediaset, la nostra redazione ha raccolto frammenti delle interviste rilasciate nel corso degli anni da Maradona. Materiale quasi inedito, come la registrazione di un disco (‘“Amica mia”) cantato dal Pibe de Oro in italiano. Si rivedono anche le partecipazioni a programmi storici come Record, Calciomania, A Tutto Campo, Pressing e Appello del Martedì. Oltre ai momenti indimenticabili della sua carriera. Buona visione di: "Silenzio, parla Diego".