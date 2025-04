Serie B: la Cremonese riprende la Juve Stabia, pari tra Cesena e Frosinone

CREMONESE-JUVE STABIA 1-1

Termina in pareggio la sfida tra Cremonese e Juve Stabia, allo Zini il match termina 1-1. Nel corso della prima frazione di gioco i ritmi sono piuttosto bassi, e le emozioni sono poche. I tentativi dei padroni di casa sono tiepidi, con gli ospiti che si difendono compatti. La prima frazione va in archivio sullo 0-0, ma nella ripresa le cose cambiano: i grigiorossi spingono forte sull’acceleratore, ma nel loro miglior momento vengono colpiti: al 72’ Candellone serve l’assist per il solito Adorante, che firma l’1-0. Gli uomini di Stroppa non si danno per vinti, e dieci minuti più tardi riportano l’incontro in equilibrio con Bonazzoli, innescato da Valoti. Nel finale i lombardi provano a completare la rimonta, senza però riuscirci. Finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio: la Cremonese sale a 53 punti, al quarto posto e sempre a tre punti di distanza proprio sulla Juve Stabia quinta.