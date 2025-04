Serie B: il Pisa vince e consolida il 2° posto, bene la Salernitana di Marino

COSENZA-BRESCIA 1-1

Sfuma la vittoria per il Brescia, tradito da Cistana: è solo 1-1 col Cosenza ultimo in classifica. Gara ad altissima tensione per entrambe le squadre al San Vito-Marulla e, dunque, si fatica a ingranare la marcia. Solo dopo la metà del primo tempo il Brescia prende il comando delle operazioni, trovando la rete in modo fortunoso. Nel tentativo di anticipare Borrelli, infatti, capitan Florenzi spiazza il suo portiere: autorete con eurogol e 1-0 per le Rondinelle. Il Cosenza rischia di subire il bis, poi resta in superiorità numerica: fallaccio di Cistana su Cimino e rosso inevitabile al 38'. Nella ripresa il Cosenza ci prova con le tre punte, ma il Brescia resiste con un arcigno 4-4-1: è Mazzocchi a sfiorare la rete, scheggiando la traversa col suo tiro. La pressione dei padroni di casa è costante e porta all'insperato pari al 93': assist fortunoso per Zilli, che insacca l'1-1 in mischia. Il Cosenza sale a 27 punti e resta ultimo, con la salvezza distante. Solo 35 punti invece per il Brescia, appaiato al Südtirol in quintultima posizione.